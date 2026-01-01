Carlos Paz: un joven persiguió y atrapó a un ladrón que robó una cartera

Esta madrugada, cerca de la 01:17, una mujer fue víctima del robo de su cartera en calle Gobernador Loza, barrio Santa Rita, en Carlos Paz. El bolso contenía una suma aproximada de 60 mil pesos.

Tras el hecho, un joven de 26 años advirtió la situación y salió en persecución del autor del robo, un hombre de 32 años, logrando alcanzarlo a pocos metros del lugar. Durante la intervención, el vecino consiguió recuperar la cartera sustraída y retener al hombre hasta la llegada del personal policial.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al sector y trasladaron al involucrado a la alcaidía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.