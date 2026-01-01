Detuvieron a un hombre que amenazó a una mujer con un arma falsa

Un hombre mayor fue detenido luego de haberle robado dinero a una mujer, a quien amenazó con un réplica de un arma de fuego. El hecho ocurrió en las últimas horas en la intersección de las calles Luis Agote y Maestro Vidal, en el barrio Los Plátanos.

Tras un rápido operativo policial, el individuo fue interceptado minutos después en Ángelo de Peredo al 3500.

Durante el procedimiento, se le secuestró una riñonera que contenía el dinero y un arma de juguete que habría sido utilizada para intimidar a la víctima. El detenido quedó a disposición de la justicia junto con los elementos incautados.