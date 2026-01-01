Difunden un nuevo parte médico de la nena herida por una bala perdida en Navidad

Familiares de Angelina, la nena de 12 años que resultó herida por una bala perdida en los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, revelaron el último parte médico de la menor, que aunque fue emitido días atrás, muestra que su salud permanece estable. Continúa crítica, pero sin retrocesos.

"No surgieron nuevas complicaciones en su cuadro, por lo que los médicos evalúan avanzar con otras conductas terapéuticas", dice parte del comunicado difundido por la familia en la previa de Año Nuevo. La nena permanece internada en sala de terapia intensiva del sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía.

“Continúa en estado crítico, pero estable, con pronóstico reservado. Está respondiendo a los estímulos y no han surgido nuevas complicaciones”, detallan los profesionales que llevan adelante la recuperación de la menor.

“Agradecemos nuevamente al cuerpo médico de La Trinidad, a los familiares y amigos que continúan brindando su apoyo y a los medios de comunicación por la cobertura que están dando al caso”, reconocieron los familiares en la publicación revelada durante las últimas horas. Y afirmaron que no habrá nuevas comunicaciones "para concentrar todas las fuerzas en la condición sanitaria de la víctima".

Angelina recibió la bala perdida apenas pasada la medianoche del 24 de diciembre en la cuadra de Pedro Castelli al 300, a metros de la colectora del Acceso Oeste, en Villa Sarmiento, Morón. Un barrio residencial.

Fue ingresada en el hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía, alrededor de las 2 de la madrugada. Pero, la complejidad del caso hizo que cuatro horas después, alrededor de las 6, la llevaron a la Trinidad, que se encuentra enfrente. Allí quedaría internada en sala de terapia intensiva, hasta ahora.

La causa está siendo investigada por la Fiscalía N°3 de Morón, a cargo de Valeria Courtade. Según se informó, dos de los proyectiles encontrados en viviendas vecinas al lugar donde fue herida la menor provienen de una misma arma. Aunque, hasta el momento no se pudo confirmar si el proyectil que permanece alojado en el cerebro de la menor coincide con alguno de los que fueron registrados.

Según publicó el sitio Primer Plano, en las últimas 48 horas se realizaron una serie de allanamientos en casas que fueron visualizadas por testigos y en redes sociales con armas durante la noche de Navidad. Pero, los resultados fueron negativos.