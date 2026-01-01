Disturbios en Año Nuevo, cruces entre el intendente de Alta Gracia y la Provincia

Graves incidentes se registraron esta madrugada en el parque del Sierras Hotel de Alta Gracia y hubo golpes, botellazos y corridas entre jóvenes que estaban alcoholizados y venían de celebrar el Año Nuevo. Los enfrentamientos derivaron en fuertes cruces entre el intendente Marcos Torres, el gobierno provincial y las autoridades de la Departamental Santa María.

En los videos que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, pudieron verse escenas de descontrol, daños materiales y a trabajadores municipales que intentaban frenar a los revoltosos.

Tras la intervención de la Guardia Local, los inspectores de Tránsito y los servicios de emergencias, desde la Municipalidad denunciaron «nos dejaron solos» y aseguraron que los efectivos policiales estuvieron ausentes pese a que había solicitado apoyo con antelación. «Nos dejaron solos. Todo esto se desató cerca de las seis de la mañana y estábamos sin apoyo, a pesar de haberlo solicitado»; expresó el intendente Torres.

Las declaraciones provocaron la inmediata reacción del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien decidió visitar la ciudad de Alta Gracia durante este 1 de enero y se reunió con el jefe de la Departamental Santa María, el comisario mayor Héctor Villagra, quien defendió el accionar policial.

«El parque del Sierras Hotel estuvo cerrado casi todos los fines de semana del año, con lo cual no se entiende por qué abrirlo un 31 de diciembre a la noche. La Policía no deja solo a nadie. Cuando alguien no toma buenas decisiones y pasa algo, no es bueno intentar salvarse solo»; sostuvo el funcionario provincial.