Grave: un menor recibió una descarga eléctrica al tocar un carrito del super en Cosquín

Este jueves por la tarde, Bomberos Voluntarios de Cosquín intervinieron ante una situación de riesgo eléctrico registrada en la intersección de las calles San Luis y Santa Fe.

Según se informó, un menor de edad habría sufrido una descarga eléctrica al tocar un carro de compras de supermercado que se encontraba en la vía pública. Tras el aviso, se desplazó al lugar una unidad tipo camioneta con personal de bomberos.

Una vez en el sitio, la dotación constató que el carro estaba electrificado, por lo que se evaluaron los riesgos y se procedió a establecer un perímetro de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Identificada la posible fuente del problema, se solicitó la colaboración de EPEC y del área de Electrotecnia Municipal, a través de Defensa Civil de Cosquín. Al cierre de la intervención, personal idóneo continuaba trabajando en el lugar.