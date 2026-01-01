Impactante: Un auto perdió el control y cayó del puente carretero de Cosquín

Un grave accidente se produjo durante esta madrugada en el Puente Carretero de Cosquín. Un vehículo perdió el control, chocó contra el guardarraíl y cayó sobre el lecho del río desde una importante altura.

Todo pudo haber terminado en una tragedia.

A bordo del rodado, un automóvil Renault Megane, se trasladaba un hombre de 40 años junto a tres acompañantes (tres hombres y una mujer) que lograron salir por sus propios medios.

Sin embargo, el conductor quedó atrapado en el habitáculo, fue rescatado por un vecino del lugar y una persona en situación de calle que habitaría debajo del puente y trasladado hacia el Hospital Domingo Funes.

En el lugar, intervino el personal de los bomberos, las ambulancias, la Guardia Local y efectivos policiales.