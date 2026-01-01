Intentó escapar con un parlante robado y terminó detenido en Cosquín

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín, luego de ser sorprendido cuando intentaba escapar con un parlante robado de una vivienda ubicada en barrio San José Obrero.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.50 en una casa situada sobre calle Chango Rodríguez. Según informaron fuentes policiales, personal que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por la activación de una alarma sonora en el domicilio y se dirigió de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos observaron a un sujeto que salía apresuradamente del inmueble transportando un parlante. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida, pero fue interceptado a pocos metros del lugar.

El joven fue aprehendido en el acto y se procedió al secuestro del elemento sustraído. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que interviene en la causa.