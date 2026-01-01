Investigan el homicidio de una mujer en un camino rural de Villa María

Este jueves, la Fiscalía de Instrucción en Feria de Villa María investiga el presunto homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en un sector rural ubicado al este de la Sociedad Rural y por detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María.

El hallazgo se produjo en un camino rural, donde el cuerpo se encontraba entre los pastizales y presentaba signos evidentes de violencia. Tras el aviso, se activó el protocolo correspondiente y la zona fue preservada para la realización de las primeras actuaciones.

Por disposición de la fiscalía, personal de Policía Científica llevó adelante las tareas de relevamiento en el lugar, junto con efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín, quienes trabajan para establecer las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de posibles responsables.

La causa continúa en investigación y, por el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre las hipótesis que se manejan.