Misterio y conmoción por el hallazgo de una mujer sin vida en Villa María

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer generó conmoción este jueves por la mañana en la ciudad de Villa María. El hecho ocurrió en un sector periférico del barrio Roque Carrillo, en jurisdicción de la Unidad Regional Departamental General San Martín.

Según informaron fuentes policiales, el descubrimiento se produjo alrededor de las 9.40 de este 1 de enero de 2026, cuando se encontró el cadáver de una mujer cuya identidad aún no fue establecida. El cuerpo estaba tendido entre los pastizales, en un ingreso rural ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María.

De acuerdo a las primeras observaciones realizadas en el lugar, la mujer presentaría aparentes signos de violencia, por lo que se activó de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en Feria, que impartió directivas precisas para el trabajo en la escena. En el lugar se realizaron tareas de relevamiento y peritajes a cargo de personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Departamental General San Martín.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar la identidad de la víctima. No se descarta ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial.