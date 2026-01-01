Operativos preventivos de la FPA en Cabalango, Tanti, Santa Cruz del Lago y Sinsacate

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante patrullajes y controles preventivos en distintas localidades del interior de la provincia de Córdoba.

Los operativos se desarrollaron en zonas consideradas vulnerables, accesos principales, sectores comerciales y puntos estratégicos de las localidades de Cabalango, Santa Cruz del Lago y Tanti. Además, se realizaron procedimientos sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 757, en la localidad de Sinsacate.

Durante los controles, el personal de la FPA efectuó verificación de automóviles y motocicletas, junto con la identificación de personas, en el marco de tareas preventivas orientadas a fortalecer la seguridad y la presencia territorial en distintos puntos de la provincia.