Precaución por poste caído en un tramo hacia Jesús María

Esta tarde, se registran complicaciones para circular sobre la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura del kilómetro 725, en sentido hacia Jesús María, debido a la caída de un poste sobre la traza.

Según informó la Policía de Córdoba, el sector presenta polvo en suspensión por tramos, lo que reduce la visibilidad y obliga a extremar las medidas de precaución al transitar por la zona.

Se recomienda disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones que puedan surgir en el lugar hasta que la situación sea normalizada.