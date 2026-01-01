Santa María de Punilla: detienen a un hombre acusado de robos en la costanera

Tras una serie de tareas investigativas, personal del Departamento de Investigaciones Criminales detuvo a un hombre de 31 años, acusado de estar vinculado a distintos hechos de robo ocurridos en la costanera del río, en la localidad de Santa María de Punilla.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana del martes 31 de diciembre, alrededor de las 11.20, cuando efectivos policiales dieron cumplimiento a una orden judicial de allanamiento en una vivienda ubicada en barrio Tillard. El operativo fue el resultado de una investigación exhaustiva iniciada a partir de denuncias por hechos delictivos registrados en esa zona.

Durante el allanamiento, los uniformados lograron la detención del sospechoso, quien quedó imputado como presunto autor del delito de robo calificado, entre otros cargos que se encuentran bajo análisis judicial.

Finalizado el operativo, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín, que continúa con la investigación para determinar su participación en otros posibles hechos.