Tenía pedido de paradero y fue identificado durante un control policial en Cosquín

Un hombre con pedido de paradero vigente fue interceptado este miércoles por la mañana durante un control policial realizado en las inmediaciones del Puente Carretero de la ciudad de Cosquín.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 9.00, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo en el sector procedieron a la identificación de dos hombres que circulaban por la zona. Al verificar los datos a través del sistema informático policial, se constató que uno de ellos registraba un pedido de paradero activo.

Según se informó, el requerimiento judicial había sido emitido por autoridades de la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial local.

El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente, quien deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.