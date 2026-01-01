Tormenta fatal en Córdoba: colapsaron casillas de peaje y murió un trabajador

Un trabajador del peaje murió y otros dos resultaron heridos este jueves por la tarde luego de que un fuerte temporal de viento y piedra provocara el derrumbe de casillas en la estación de peaje ubicada sobre la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón.

El grave episodio ocurrió alrededor de las 16.30, en el kilómetro 729 de esa vía, entre Estación Juárez Celman y Jesús María, en medio de severas condiciones climáticas que afectaron a gran parte de la región. Según informaron fuentes oficiales, la víctima fatal era un supervisor de la empresa Caminos de las Sierras, de 61 años.

De acuerdo al primer aviso recibido a través del sistema de emergencias 911, el violento temporal desplazó varias casillas del peaje. En un primer momento no se pudo localizar a tres personas que se encontraban trabajando en el lugar, lo que generó escenas de nerviosismo y conmoción. Ante esa situación, personal policial inició un rastrillaje por la zona y, como resultado del operativo, fue hallado el cuerpo sin vida del trabajador.

Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud. Según se informó, sus estados no revisten riesgo.

En el lugar trabajaron bomberos, efectivos de la Policía Caminera, personal de la Departamental Colón y de la Departamental Juárez Celman, junto a empleados de Caminos de las Sierras. Se aguarda la intervención de Policía Judicial para la realización de los peritajes correspondientes que permitan determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Desde Caminos de las Sierras indicaron que la Ruta 9 Norte permanece operativa, aunque la estación de peaje no se encuentra en funcionamiento. Las autoridades adelantaron que en las próximas horas se ampliará la información oficial sobre lo ocurrido.