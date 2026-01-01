Un fuerte operativo policial copó el barrio La Quinta

Ayer por la mañana, a partir de las 09:00, se desarrolló un operativo de saturación en barrio La Quinta, en el sector oeste de la ciudad, con controles preventivos de personas y vehículos.

El despliegue incluyó la presencia de efectivos del Comando de Acción Preventiva, el Escuadrón Motorizado Enduro, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Departamental Punilla, que trabajaron de manera conjunta en distintos puntos del barrio.

Las tareas fueron supervisadas por el Crio. My. Lic. Hernán Guayanes y el Crio. My. Lic. Aguirre, quienes fiscalizaron el desarrollo del operativo en la zona.