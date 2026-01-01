Un temporal que dejó huella: el estado de las zonas afectadas

Los autos destruidos por el granizo en el Aeropuerto de Córdoba..

Un fuerte temporal registrado en las últimas horas afectó a distintos puntos de la provincia de Córdoba y dejó como saldo una persona fallecida, dos personas heridas y daños materiales de diversa consideración, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático.

Al momento, permanecen vigentes tres alertas por tormentas fuertes que abarcan los departamentos Río Primero, San Justo y Tulumba; Calamuchita, General San Martín, Río Segundo y Santa María; y Tercero Arriba. El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social mantienen contacto permanente con intendentes y jefes comunales para coordinar asistencia.

Estación Juárez Celman: el punto más crítico

El hecho más grave ocurrió sobre la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura del peaje de Estación Juárez Celman, donde la voladura de cuatro cabinas por los fuertes vientos provocó un siniestro que derivó en la muerte de una persona y dejó dos personas heridas.

Entre los lesionados se encuentran un hombre con traumatismo de cráneo y una mujer con posible fractura en un miembro inferior. En el lugar trabajan de manera conjunta Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, Vital Rescate, Gendarmería Nacional, Policía Caminera y personal de seguridad local.

En ese mismo tramo de la ruta se produjo además la caída de al menos 15 postes de media tensión, entre los kilómetros 724 y 729, lo que generó interrupciones en el servicio eléctrico, telefonía y conectividad. Personal de EPEC continúa con las tareas de reparación, mientras que Caminos de las Sierras colabora con la señalización y el ordenamiento del tránsito.

Dentro del ejido urbano de Estación Juárez Celman, se constataron voladuras parciales de techos en viviendas de la zona sur, con varias familias afectadas. Defensa Civil asiste a los damnificados y se solicitó colaboración solidaria con chapas, colchones y frazadas para atender las necesidades inmediatas.

También se registraron postes y cables caídos en distintos sectores de la ciudad, con personal municipal realizando tareas de remoción y prevención.