Un vehículo volcó en una ruta de Punilla y terminó a la vera del río

Un conductor se salió de la calzada y protagonizó esta mañana un accidente en la zona de Molinari (Cosquín). El siniestro se produjo alrededor de las ocho de la mañana en la conexión norte de la Autovía Punilla y la Ruta 38.

El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad, quien transitaba con dirección sur -norte.

Se investiga cómo se produjo el hecho y el rodado volcó a la vera del río San Francisco.

Afortunadamente, no hubo heridos y tomó intervención el personal de los bomberos y efectivos de la Policía Caminera.