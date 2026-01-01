Una niña murió ahogada en el jacuzzi de un hotel en Oncativo

Una niña de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel en Oncativo. El trágico hecho se produjo dentro de un establecimiento rural ubicado en el departamento Río Segundo y la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa.

El episodio se registró el miércoles 31 de diciembre a las 20 horas y tomó intervención el personal del servicio de emergencias.

Los efectivos montaron un corredor sanitario para trasladar a la menor a la Clínica Gatti, donde finalmente se constató su fallecimiento. Se le realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos, sin resultados positivos.

La niña se encontraba acompañada por sus padres, de 40 y 39 años de edad.