Accidente entre una EcoSport y una Ranger en el cruce de las rutas 38 y E55

Esta mañana se produjo un choque entre dos vehículos en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la Ruta E55, en la localidad de Bialet Massé. El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito del sector.

Según se informó, un Ford EcoSport conducido por un joven de 21 años impactó con una Ford Ranger manejada por un hombre de 54 años. Como consecuencia del choque, ambos vehículos resultaron con daños materiales.

Tras el episodio, los conductores intercambiaron la documentación correspondiente a los seguros y la situación no presentó mayores novedades en el lugar.