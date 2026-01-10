Allanamientos en Río Cuarto: un detenido y armas secuestradas por un robo

Una serie de allanamientos realizados este viernes por la mañana en distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto culminó con la detención de un hombre de 26 años y el secuestro de armas de fuego y un vehículo presuntamente utilizado en un robo ocurrido el pasado 8 de enero.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Departamental Río Cuarto, con la colaboración de efectivos del Departamento Robos y Hurtos y del Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (ETER). Los procedimientos se desarrollaron en varios domicilios, en el marco de una investigación judicial en curso.

Durante los allanamientos, los uniformados secuestraron un automóvil Volkswagen Vento, que habría sido utilizado para cometer el ilícito investigado, además de una pistola calibre 22, un revólver y otros elementos considerados de interés para la causa.

El detenido, junto con todo el material incautado, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, quien continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.