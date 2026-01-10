Atraparon a ladrones que ingresaron a un country de La Calera

La Calera. Dos hombres mayores de edad fueron detenidos luego de ingresar con fines delictivos a un barrio privado de la ciudad de La Calera.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 21.40 en un country ubicado sobre avenida Ejército Argentino al 300, donde los individuos realizaron un daño en el tejido perimetral para acceder al predio. La situación fue advertida a través de las cámaras de seguridad del lugar, lo que permitió montar un operativo policial que culminó con la aprehensión de los sospechosos.

Durante el procedimiento se secuestró una mochila que contenía un pasamontaña, dos teléfonos celulares, guantes y diversas herramientas. Al momento de la reducción, uno de los efectivos resultó con escoriaciones y debió ser asistido en el Hospital Arturo Illia.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.