Carlos Paz: un joven alterado reaccionó a golpes contra policías

Un joven de 22 años protagonizó esta tarde un incidente en barrio Centro Viejo de Villa Carlos Paz, luego de resistirse a un control policial y forcejear con los efectivos que intervinieron en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en la intersección de calles D’ Elia y Esquiú, donde personal del Escuadrón Motorizado Enduro colaboraba con cadetes en un procedimiento preventivo. Según se informó, el joven —oriundo de la provincia de Buenos Aires— se encontraba alterado y, al ser controlado, intentó agredir a los policías con golpes de puño.

Ante la situación, los efectivos aplicaron técnicas de reducción para contenerlo y retirarlo del lugar. El joven fue llevado a una dependencia policial y quedó vinculado a una causa por resistencia a la autoridad.