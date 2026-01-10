Carlos Paz: un joven herido tras un choque entre un auto y una moto

Un joven de 21 años resultó herido hoy a la tarde tras un choque entre una motocicleta y un automóvil en barrio La Quinta, en la ciudad de Villa Carlos Paz. El episodio se registró alrededor de las 17:30 sobre calle Euclides.

Según se informó, un automóvil Chevrolet Sonic, conducido por un hombre de 26 años, impactó de frente contra una motocicleta Keller Cronos 110 cc que era manejada por el joven. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió un traumatismo en el miembro inferior izquierdo.

Personal del servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Sayago para su atención médica. En el lugar también se procedió al secuestro de ambos vehículos.

Las causas del choque aún no fueron establecidas y se encuentran bajo investigación.