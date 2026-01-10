Chocaron un auto y un colectivo en la Avenida Cárcano

Esta madrugada, alrededor de las 00:05, se registró un choque entre un auto y un colectivo en avenida Cárcano, a la altura de su intersección con calle Silva, en Carlos Paz.

En el lugar, un hombre de 62 años manifestó que circulaba en su vehículo cuando se produjo el impacto, que provocó daños en una de las ruedas delanteras del auto, dejándolo imposibilitado de continuar la marcha. El conductor no presentó lesiones y no requirió asistencia médica.

Personal de control y prevención trabajó en la zona para ordenar el tránsito mientras el vehículo permanecía detenido a la espera de una grúa para su remoción.