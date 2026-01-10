Choque entre un auto y una moto en Malagueño dejó un motociclista hospitalizado

Anoche, alrededor de las 21:20, se produjo un accidente entre un automóvil y una motocicleta en la rotonda Nuevo Milenio, en la ciudad de Malagueño. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron en ese sector de alto tránsito.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta resultó lesionado. Fue asistido en el lugar por personal de emergencia, estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital Nuestra Señora de Nieva para una mejor evaluación médica.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Malagueño, una ambulancia del hospital local, efectivos de la Policía de Malagueño y personal de la Guardia Local, que trabajaron para asistir al herido y ordenar la circulación vehicular en la zona.