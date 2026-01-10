Chubut: el fuego avanzó sobre la ruta 40 y la situación está descontrolada

El incendio forestal que afecta a la zona cordillerana de Chubut se descontroló completamente en las últimas horas y el avance del fuego obligó que se realice un corte total de la Ruta Nacional 40 entre Epuyén y El Hoyo. Varias familias tuvieron que ser evacuadas, mientras los brigadistas trabajan para combatir los focos activos.

El fuego, que se inició el lunes pasado en la zona de Puerto Patriada y ya consumió más de 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo, y el jueves por la noche llegó hasta la Ruta Nacional 40.

Impulsadas por la extrema sequedad del terreno y las condiciones climáticas, las llamas avanzaron sin control sobre la carretera. Vialidad Nacional informó el corte total de la ruta entre El Hoyo y Epuyén, con circulación restringida para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso, ya que las llamas cruzaron la ruta. El tránsito también está interrumpido entre el Puente Salamín y Epuyén.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que se dispuso la evacuación preventiva de ocho familias de la zona de Coihue, en las inmediaciones de Epuyén, ante el riesgo inminente de que el fuego alcance sectores poblados. En total, desde el inicio de las llamas, 3000 personas fueron evacuadas.

Actualmente trabajan en el lugar más de 300 brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, equipos de Vialidad y fuerzas de seguridad. Además de cinco aviones hidrantes y un helicóptero, en las últimas horas se sumó al operativo un avión Boeing 737 FireLiner, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, que tiene la capacidad para descargar 15.000 litros de agua para combatir el incendio.

Ariel Ruiz, jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), aseguró que la situación es dramática y que “cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”. “Fue un año de muchísima sequía que afectó mucho a toda la zona. Lo que tratamos de hacer es resguardar las vidas de las personas y luego las viviendas. No hay recursos que alcancen. Priorizamos la vida, los bienes y después el bosque”, expresó Ruiz en diálogo con TN cerca de la medianoche del jueves.

Desde la Fiscalía que investiga el caso, confirmaron que el inicio del incendio fue intencional. Según revelaron, "se detectaron gases inflamables en el foco inicial, compatibles con el uso de acelerantes" y que "elementos suficientes" para presumir una "intervención humana deliberada".

El gobernador de Chubut junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, confirmó una recompensa de 50 millones de pesos “para cualquier información acreditada” que permita esclarecer quién inició el incendio.