Control nocturno en Colonia Caroya: secuestran droga, dinero y un auto

Un hombre mayor fue llevado a la comisaría durante un operativo de Policía Caminera realizado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Colonia Caroya. El procedimiento se concretó durante un control vehicular de rutina.

Según se informó, al revisar el vehículo en el que se desplazaba el conductor, los efectivos encontraron una suma de dinero, un teléfono celular y envoltorios con marihuana y clorhidrato de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa. El auto quedó secuestrado en el lugar.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que tomó intervención tras el hallazgo de las sustancias. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.