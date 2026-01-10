Desarticularon una fiesta clandestina con más de 300 personas en Cabalango

Cabalango. La Policía de la Provincia de Córdoba, en conjunto con fuerzas locales y provinciales, desarticuló una fiesta clandestina que se desarrollaba sin autorización en un complejo de cabañas de la localidad de Cabalango, donde se encontraban alrededor de 330 personas y unos 90 vehículos.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 11.30 de hoy, cuando personal de la Departamental Punilla acudió al lugar tras un llamado realizado por un vecino a través del programa Ojos en Alerta, activándose de inmediato el protocolo de actuación vigente. Al arribar, los efectivos constataron la realización de un evento no autorizado. El guardia del predio, un hombre de 28 años, manifestó que la fiesta había sido organizada por el propietario del complejo.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Policía Motorizada, Guardia Local de Cabalango y personal del sistema Ojos en Alerta. Además, se hicieron presentes la jefa comunal de Cabalango, Carla Bruno, y autoridades locales, quienes labraron las actas correspondientes para la clausura del evento.

El procedimiento fue fiscalizado por el director de la Unidad Regional Departamental Punilla, Comisario Mayor Lic. Hernán Guayanes. Gracias al accionar conjunto y coordinado de las fuerzas intervinientes, se logró interrumpir el evento, restablecer el orden y prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad, la salud pública y la convivencia ciudadana.

Desde la Comuna de Cabalango destacaron la importancia de la participación ciudadana y el compromiso de los vecinos al utilizar los canales oficiales de comunicación, así como el trabajo articulado entre las distintas fuerzas de seguridad para brindar respuestas rápidas y eficaces ante este tipo de situaciones.

