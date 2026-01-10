Desbaratan una banda narco que ocultaba droga en las paredes de un búnker

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Córdoba y lograron desarticular una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento se desarrolló en barrio Cooperativa El Progreso, bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron un arma de fuego, 130 dosis de cocaína, 95 dosis de marihuana, seis plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la causa.

Uno de los aspectos más llamativos del operativo fue el hallazgo de droga oculta en distintos sectores del inmueble. Según informaron fuentes oficiales, los estupefacientes estaban escondidos dentro de un sofá y también en el interior de las paredes del búnker, específicamente en ladrillos tipo block. Además, se constató que el lugar funcionaba las 24 horas, con turnos rotativos entre los integrantes de la banda para llevar adelante la venta de drogas.

Durante el desarrollo de los allanamientos, personal del Equipo de Acción Táctica (EAT) debió intervenir ante agresiones de vecinos que arrojaron elementos incendiarios, tipo bombas molotov, con la intención de entorpecer el procedimiento. La situación fue controlada sin que se registraran personas heridas.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos tres hombres de 34, 24 y 22 años, quienes cumplían funciones de venta, y una mujer de 33 años, señalada como la cabecilla de la organización. Por disposición de la Fiscalía interviniente, todos los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.