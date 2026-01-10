Detuvieron a dos hombres y recuperaron elementos robados

Córdoba. La Policía detuvo hoy a dos hombres y recuperó numerosos elementos que habían sido sustraídos de una vivienda en la localidad de Villa Allende.

El procedimiento se llevó a cabo anoche en la intersección de calles Unidad Nacional y Auzzani, luego de que un transeúnte alertara a los efectivos sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa. Tras el control, el personal policial procedió a la aprehensión de ambos individuos y al secuestro de dos maletines, dos notebooks, auriculares, alhajas, documentación, prendas de vestir y varios perfumes, entre otros objetos.

Posteriormente, un vecino denunció daños en la puerta de ingreso de su domicilio y el faltante de los elementos recuperados. Por disposición judicial, los detenidos y lo secuestrado fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

