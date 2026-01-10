El asalto que dejó impotencia entre comerciantes empieza a esclarecerse

Un joven de 19 años fue señalado como vinculado a un robo cometido días atrás en un local comercial del barrio Villa Warcalde, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El episodio había generado fuerte malestar entre comerciantes del sector, que venían denunciando reiterados hechos de inseguridad.

Según la información difundida por la Policía, el joven fue localizado en el marco de la investigación y quedó relacionado con el robo registrado en el comercio. Tras el procedimiento, fue llevado a una comisaría, donde quedó a disposición de la causa.

El hecho investigado ocurrió en un negocio del barrio y había quedado registrado por cámaras de seguridad. En ese episodio, los ladrones rompieron la puerta de ingreso y se llevaron dinero y elementos de trabajo, generando importantes pérdidas para el dueño del local.

La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas y si el joven tiene relación con otros robos denunciados en la zona en los últimos meses.