FPA desplegó operativos con secuestro de armas y vehículos

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron controles preventivos en distintas ciudades de la provincia de Córdoba, con procedimientos que derivaron en persecuciones, el secuestro de un arma de fuego y una persona privada de la libertad.

En Marcos Juárez, durante un control sobre calle Pedro Lino Funes y Avellaneda, el conductor de una motocicleta que circulaba sin casco y con la patente cubierta intentó escapar al advertir la presencia policial. En su huida perdió el control del rodado al doblar hacia avenida Alvear, cayó a la calzada e intentó continuar a pie, pero fue alcanzado a pocos metros. Se trata de un joven de 20 años, que recibió atención médica y quedó a disposición de la Justicia.

En Río Cuarto, tras una persecución vehicular, los ocupantes de un automóvil efectuaron disparos contra el personal de la FPA. Los ocupantes abandonaron el vehículo y lograron escapar, aunque los efectivos secuestraron un arma de fuego, el rodado utilizado y un reloj de alta gama.

En tanto, en Jesús María, un hombre de 33 años intentó escapar al notar la presencia policial durante un control preventivo. Luego de una persecución por varias calles, con apoyo de la Policía de Córdoba, fue reducido tras forcejear y herir a uno de los efectivos. En el palpado preventivo se le encontró un destornillador entre sus pertenencias.

Todos los procedimientos fueron trasladados a las dependencias correspondientes y quedaron bajo investigación judicial.