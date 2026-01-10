FPA realizó controles preventivos en tres ciudades y secuestró un arma de fuego

Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron una serie de controles preventivos en distintas ciudades de la provincia de Córdoba, que derivaron en un detenido y el secuestro de un arma de fuego, además de otros elementos.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la ciudad de Marcos Juárez, en la intersección de calle Pedro Lino Funes y Avellaneda. Allí, personal de la FPA intentó controlar una motocicleta que circulaba con el dominio cubierto y cuyo conductor no llevaba casco. Al advertir la presencia policial, el joven emprendió la huida a alta velocidad, desobedeciendo la voz de alto. Durante la persecución, al llegar a calle Beiró y girar hacia avenida Alvear, perdió el control del rodado, impactó contra el cordón cuneta y cayó a la calzada. Luego intentó escapar a pie, pero fue interceptado a pocos metros. El sujeto, de 20 años, fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, tras recibir asistencia médica.

En la ciudad de Río Cuarto, en tanto, tras una persecución de un vehículo, los ocupantes del rodado efectuaron detonaciones de arma de fuego contra el personal de la FPA. Durante el procedimiento, los sospechosos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga. Como resultado, los efectivos lograron el secuestro de un arma de fuego, un automóvil y un reloj de alta gama.

Además, en la ciudad de Jesús María, durante un control preventivo, un transeúnte de 33 años se dio a la fuga al notar la presencia policial y desobedecer la voz de alto. Tras una persecución por varias calles, y con la colaboración de personal de la Policía de Córdoba, el individuo fue aprehendido. Durante el procedimiento, el sujeto hirió a uno de los efectivos, por lo que la Compañía de Intervenciones Especiales (CIE) de la FPA concretó su detención por resistencia a la autoridad. En el palpado preventivo, se constató que portaba un destornillador entre sus prendas.

Finalmente, todos los procedimientos fueron trasladados a las dependencias correspondientes y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.