Imputaron al hombre acusado de asesinar a su hermano en San Roque

El fiscal Ricardo Mazzuchi imputó por homicidio a Salvador Oviedo (61), el hombre acusado de haber asesinado a su hermano en una parrilla cerca del dique San Roque.

El sospechoso estuvo prófugo durante más de un mes y se entregó en el día de ayer en los Tribunales de Carlos Paz, luego de una serie de allanamientos que se hicieron en barrios de Córdoba, Río Segundo y la localidad de Vila del Prado (cerca de Alta Gracia).

Oviedo está sindicado como el autor del disparo a quemarropa que puso fin a la vida de Gustavo Claudio Vetere (63), el pasado 30 de noviembre del 2025, en un establecimiento gastronómico ubicado en la comuna de San Roque en el Valle de Punilla.

Se investigan las causas que derivaron en el brutal ataque, ocurrido después de una celebración familiar.

El agresor quedó detenido en la comisaría de Villa Carlos Paz a disposición de la justicia y en las últimas horas, fue imputado por el presunto delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.