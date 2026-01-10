Investigan si el chofer tuvo responsabilidad en la muerte de la joven atropellada

La justicia investiga si el chofer de Coniferal tuvo responsabilidad en las muerte de la joven que fue atropellada en el centro de Córdoba. El conductor se encuentra imputado y la presunción es que podría haber cometido una maniobra imprudente que derivó en el fallecimiento de Agustina Pagliero, una martillera y corredora pública de 27 años y oriunda de la capital cordobesa.

Se ordenaron además una serie de pericias para determinar si el colectivero, quien iba a bordo de un interno de la Línea 60, se distrajo al volante o cometió algún error de cálculo que terminó en el accidente fatal.

El trágico hecho ocurrió el pasado jueves 8 de enero en la esquina de Vélez Sarsfield y 27 de Abril y el chofer quedó imputado bajo la figura de homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria.

La fiscal Celeste Blasco tomó intervención en la causa y ordenó que se analicen las cámaras de seguridad y domos del sector, al tiempo que comenzó a recolectar las declaraciones de los testigos de la tragedia.