Los tres cuarteles de Punilla se suman a la lucha contra el fuego en Chubut

Bomberos voluntarios de Valle Hermoso, Tanti y Capilla del Monte partieron este viernes desde Punilla rumbo a la provincia de Chubut para sumarse al operativo de combate contra los incendios forestales que avanzan sobre zonas cordilleranas del sur del país.

Los tres cuarteles integran el contingente cordobés de 63 brigadistas movilizados ante el pedido de colaboración interprovincial, en el marco de una emergencia que ya consumió miles de hectáreas de bosque nativo e implantado y obligó a realizar evacuaciones preventivas en distintas localidades.

El envío forma parte de un despliegue coordinado que incluye personal entrenado en incendios forestales, equipamiento específico para el trabajo en terreno complejo y apoyo logístico para sostener las tareas durante varios días. La misión prevé actuar tanto en el frente terrestre como en zonas de difícil acceso, en coordinación con brigadas locales y recursos aéreos.

Los bomberos de Punilla se incorporan así a un operativo de gran magnitud en una de las áreas más afectadas por el fuego, aportando experiencia, formación y capacidad operativa en un escenario marcado por la topografía cordillerana, la vegetación de gran porte y las condiciones climáticas adversas.