Naranjitas y forcejeo durante un operativo en Villa Allende

Durante un control preventivo realizado en Villa Allende, un hombre y una mujer que se desempeñaban como naranjitas fueron llevados a una dependencia policial luego de que la situación se tornara tensa en la vía pública.

Según se informó, en medio del procedimiento el hombre se ofuscó y comenzó a agredir al personal policial, sin llegar a provocar lesiones. En ese contexto, la mujer intentó entorpecer el operativo, lo que derivó en que ambos fueran retirados del lugar y trasladados a la comisaría.

El episodio ocurrió en plena calle y generó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.