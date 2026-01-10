Operativos en Tanti y la región norte con armas y motos secuestradas

Durante las últimas horas se desarrollaron operativos policiales en Tanti y en otras localidades del norte de la provincia de Córdoba, que derivaron en la demora de cuatro personas vinculadas a hechos de violencia familiar, robo y hurto.

En el marco de las actuaciones se logró el secuestro de tres armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, dos motocicletas, computadoras y diversos elementos de interés para las investigaciones en curso. Las intervenciones se extendieron también a San José de la Dormida, Serrezuela y Jesús María, con tareas coordinadas en distintos puntos de cada localidad.

Además, en el predio del Anfiteatro José Hernández se produjo el recupero de doce teléfonos celulares que habrían sido sustraídos, los cuales quedaron a resguardo para su posterior restitución.

Las actuaciones continúan mientras se avanza con el análisis del material secuestrado y la situación de las personas involucradas.