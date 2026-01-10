Punilla: le abrieron la cabeza con una piedra para robarle y una mujer fue detenida

Anoche, a la salida de un boliche bailable ubicado sobre ruta 38, en Bialet Massé, un hombre de 47 años fue atacado con una piedra y asaltado por una mujer que le robó el teléfono celular.

Según se informó, la agresión ocurrió en plena vía pública, cuando la mujer arrojó una piedra que impactó en la cabeza del hombre, provocándole una herida cortante. Tras el ataque, la agresora se llevó el celular e intentó alejarse del lugar.

El herido fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde recibió atención médica por la lesión en el cuero cabelludo. En tanto, la mujer, de 22 años, fue localizada a pocos metros y llevada a la comisaría, donde quedó detenida con el teléfono sustraído entre sus pertenencias.