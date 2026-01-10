¿Qué secuelas podría tener la beba que dio positivo de cocaína?

La ciudad de Bell Ville se encuentra conmocionada por el caso de la beba recién nacida que dio positivo de cocaína. El director del hospital regional, José María Ruiz, reveló las secuelas que le podrían quedar y dio a conocer el estado de salud de la madre y de la pequeña. Los análisis toxicológicos también detectaron la presencia de la droga en la mujer.

«Si en una persona grande genera problemas, en un recién nacido con su inmunidad que no está desarrollada y con sus pequeños órganos que están recién formándose, que tenga este ataque por parte de las drogas, la verdad no es bueno»; dijo el profesional, quien agregó: «No sabemos con certeza aún si existe un daño neurológico. Lo sabremos a medida que el crecimiento vaya pasando. Solo esperamos que el daño no sea irreversible».

«Desde el hospital estamos brindando contención y ayudando a la madre también. Porque a la madre todos la tenemos que ayudar. Hay un equipo de psiquiatría y psicología»; destacó en diálogo con El Doce.

Es sabido que la ingesta de alcohol, drogas o medicamentos no recetados durante el embarazo puede provocar consecuencias alarmantes en los recién nacidos, tales como decaimiento hasta irritación extrema y las alteraciones más visibles son un bajo peso, problemas cardíacos e intestinales y síndrome de abstinencia.

Sin embargo, a largo plazo, también pueden aparecer retrasos madurativos y problemas cognitivos.