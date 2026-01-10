Recuperan casi 400 mil pesos robados en un operativo en Etruria

Un operativo realizado en las últimas horas permitió secuestrar una importante suma de dinero y otros elementos vinculados a un hurto ocurrido días atrás en la localidad de Etruria.

El procedimiento se concretó sobre bulevar Belgrano, donde personal policial incautó 395 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y una cámara de vigilancia. La intervención se dio en el marco de una investigación por un ilícito registrado el pasado 6 de enero.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Departamental General San Martín, quienes lograron reunir pruebas clave para el avance de la causa. El presunto autor del hecho ya se encuentra detenido por otra causa.

Los elementos recuperados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.