Ruta E-55: una falla en una cubierta provocó un accidente en Bialet Massé

Un conductor de 73 años protagonizó hoy por la tarde un accidente casual sobre la Ruta E-55, a la altura del puente Bialet Massé, luego de que se rompiera una de las cubiertas delanteras de su vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00, cuando el hombre circulaba a bordo de un Renault Sandero. La rotura del neumático provocó que perdiera el control del auto, que terminó detenido en la banquina, sin involucrar a otros vehículos.

En el lugar trabajó una ambulancia local, cuyo personal realizó un control clínico y determinó que el conductor no presentaba lesiones que requirieran traslado a un centro de salud. El hombre permaneció en el sitio a la espera de asistencia mecánica para el remolque del rodado.