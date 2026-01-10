Un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Madryn. El fútbol argentino enfrenta momentos de preocupación tras el grave episodio que sufrió Mauricio Nievas, arquero de 27 años de Deportivo Madryn, quien permanece internado bajo observación permanente debido a un paro cardíaco sufrido durante un entrenamiento matutino. La intervención inmediata del equipo médico, que incluyó maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador, permitió que el jugador recobrara la conciencia en el mismo predio antes de ser trasladado al hospital. El caso resaltó la importancia de disponer de herramientas de emergencia y personal calificado en los entornos deportivos.

Horas después del suceso, el club difundió el siguiente comunicado: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

Nievas, nacido en Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las figuras clave del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Durante la temporada pasada, jugó a préstamo en Germinal en el Torneo Federal A, regresando luego al club portuario. Actualmente, integra el grupo de arqueros dirigidos por Cristian Díaz, junto al capitán Yair Bonnín, Matías Montero y Lucas Toffoletti.