Villa Allende: detuvieron a dos cuidacoches tras un control preventivo

Villa Allende. En las últimas horas, personal policial detuvo a dos cuidacoches en la ciudad de Villa Allende, tras un procedimiento realizado en barrio Las Rosas.

El hecho ocurrió en calle Roque Sáenz Peña al 238, donde un hombre mayor fue aprehendido luego de agredir al personal policial en el marco de un control preventivo. En su poder se secuestró un elemento corto punzante y un chaleco refractario.

Posteriormente, una mujer mayor de edad, también cuidacoches, intentó frustrar el procedimiento mediante agresiones, por lo que fue igualmente detenida. Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad competente.

