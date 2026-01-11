Allanamiento en Río Cuarto: secuestran arma, municiones y drogas

Un hombre mayor quedó vinculado a una causa judicial este jueves en Río Cuarto, tras un operativo llevado adelante por personal policial en una vivienda de la ciudad.

Durante el registro del domicilio, los efectivos secuestraron un arma de fuego, varios cartuchos, plantas de marihuana y envoltorios con marihuana y clorhidrato de cocaína, todos elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

El operativo fue realizado por la Policía de Córdoba, con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que participó en el relevamiento y resguardo del material hallado.

La investigación continúa para determinar el origen de las sustancias y el posible destino del armamento incautado.