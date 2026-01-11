Amplio despliegue policial en el Festival de Doma y Folklore

El jefe de Policía de Córdoba, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, recorrieron y fiscalizaron el operativo de seguridad montado en el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se desarrolla del 8 al 18 de enero.

La supervisión se realizó en el predio del Anfiteatro José Hernández, epicentro del evento, donde se concentran miles de personas en cada noche del festival. Allí se evaluó el funcionamiento del dispositivo preventivo y la coordinación entre las distintas fuerzas afectadas.

En el operativo participan efectivos de los Departamentos Norte, Policía Caminera, Seguridad Capital, Bomberos, Investigaciones y Patrulla Rural, entre otras dependencias, con presencia tanto dentro del predio como en los accesos, zonas aledañas y corredores viales.

El esquema de trabajo apunta a garantizar el normal desarrollo del festival, el orden público y la seguridad de asistentes, artistas y trabajadores durante todas las jornadas del evento.