Bomberos cordobeses llegaron a Chubut y ya están combatiendo el fuego

Los Bomberos Voluntarios de Córdoba ya se encuentran desplegados en la provincia de Chubut, donde comenzaron a combatir los incendios forestales que afectan la zona de El Hoyo, en la Comarca Andina.

Se trata de 63 brigadistas cordobeses, quienes arribaron al sur del país el sábado alrededor de las 19.30 y fueron asignados de inmediato al combate del foco activo en el sector de Puerto Patriada. Las tareas operativas comenzaron este domingo a las 6.30, en coordinación con los equipos locales y nacionales que trabajan en la emergencia.

El contingente está conformado por personal de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos, integrantes del ETAC, del Plan Provincial de Manejo del Fuego y autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de Córdoba.

La participación del personal cordobés se suma al operativo interprovincial desplegado para contener el avance del fuego y proteger tanto las áreas naturales como a las comunidades cercanas, en un contexto marcado por las altas temperaturas y condiciones climáticas adversas.