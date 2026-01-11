Cámaras, persecución y captura tras un robo en Córdoba

Robo frustrado en zona sur de la ciudad
Cámaras, persecución y captura tras un robo en CórdobaUn hombre fue reducido y trasladado tras ser sorprendido robando dentro de una fábrica, luego de un operativo cerrojo que se activó a partir de registros fílmicos y la rápida intervención policial en la zona sur de la capital.
El episodio ocurrió cuando el propietario de una fábrica ubicada sobre avenida O’Higgins advirtió, a través de cámaras de seguridad, la presencia de un hombre dentro del establecimiento mientras el robo estaba en curso. De inmediato dio aviso a la Policía, que se comisionó al lugar.
Al arribar, los efectivos constataron daños en un ventiluz y el faltante de numerosas herramientas y elementos eléctricos. Con la descripción aportada por el damnificado, se montó un operativo cerrojo en el sector, apoyado en la vestimenta y el recorrido observado en las imágenes.
Minutos después, a pocas cuadras del lugar, fue detectado un hombre que coincidía con las características aportadas. Al ser controlado, llevaba consigo una valija y una mochila con una gran cantidad de herramientas, luminarias y otros elementos sustraídos del interior de la fábrica.
Entre lo recuperado había proyectores y lámparas LED, herramientas de mano, llaves, pinzas, sierras, destornilladores, electrodos, una remachadora, un martillo, una cinta métrica y otros elementos, además de prendas de vestir y bolsos.
El hombre fue reducido en el lugar y trasladado junto con todos los elementos secuestrados, quedando el procedimiento a disposición de la dependencia correspondiente, mientras avanza la investigación del hecho.