Cámaras, persecución y captura tras un robo en Córdoba

El episodio ocurrió cuando el propietario de una fábrica ubicada sobre avenida O’Higgins advirtió, a través de cámaras de seguridad, la presencia de un hombre dentro del establecimiento mientras el robo estaba en curso. De inmediato dio aviso a la Policía, que se comisionó al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron daños en un ventiluz y el faltante de numerosas herramientas y elementos eléctricos. Con la descripción aportada por el damnificado, se montó un operativo cerrojo en el sector, apoyado en la vestimenta y el recorrido observado en las imágenes.

Minutos después, a pocas cuadras del lugar, fue detectado un hombre que coincidía con las características aportadas. Al ser controlado, llevaba consigo una valija y una mochila con una gran cantidad de herramientas, luminarias y otros elementos sustraídos del interior de la fábrica.

Entre lo recuperado había proyectores y lámparas LED, herramientas de mano, llaves, pinzas, sierras, destornilladores, electrodos, una remachadora, un martillo, una cinta métrica y otros elementos, además de prendas de vestir y bolsos.

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado junto con todos los elementos secuestrados, quedando el procedimiento a disposición de la dependencia correspondiente, mientras avanza la investigación del hecho.