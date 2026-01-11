Conmoción: Explotó una casa, se cayó el techo y quedaron atrapados

Una fuerte explosión provocó que colapsara el techo de una vivienda en Villa El Libertador y tres personas quedaron atrapadas. Se vivieron momentos de extrema tensión y trascendió que un hombre y dos mujeres debieron ser trasladados en ambulancia para recibir una mejor atención.

El hecho ocurrió este domingo en horas de la mañana en un domicilio ubicado en la calle Arani al 5635.

En el lugar, se hizo presente personal de la Dirección Bomberos y efectivos del Comando de Acción Preventiva quienes colaboraron en la extracción de joven de 25 años y dos mujeres de 50 y 79 años que habían quedado bajo los escombros. En tanto, trascendió que un adolescente de 17 años había logrado salir por sus propios medios.

Un servicio de emergencias trasladó a una de las mujeres hacia el Hospital de Urgencias con quemaduras en su cuerpo, mientras que los otros heridos fueron derivados hacia el Hospital Príncipe de Asturias.