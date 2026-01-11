Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal

Corrientes. Dos personas murieron el viernes en la provincia de Corrientes tras un choque seguido de incendio sobre la Ruta Nacional 14. Las víctimas fueron encontradas calcinadas en su propio auto, luego de que chocaran frontalmente contra un camión.

El siniestro se produjo en horas de la mañana a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Tomé, en la zona del Santuario del Gauchito Gil. Estuvieron involucrados un camión que llevaba un contenedor y un auto Fiat Siena en el que circulaban las víctimas.

Según indicaron medios locales, el camión circulaba en sentido norte-sur, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario al momento del siniestro. Tras el choque frontal, ambos vehículos terminaron sobre una de las banquinas, donde se desató un voraz incendio que redujo a cenizas al auto y a la cabina del camión.

En un primer momento, se confirmó una sola víctima fatal: el conductor del Fiat Siena, quien murió en el acto, mientras que el chofer del camión resultó ileso. Sin embargo, una vez controlado el fuego, fue hallado el cuerpo calcinado de la pareja de la víctima, según reconstruyó el Diario Digital Santo Tomé.